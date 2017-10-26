Песков ответил на обвинения Украины в связи со взрывом в Киеве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередным проявлением русофобии обвинения в причастности Москвы к покушению на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Рады Игоря Мосийчука - очередное проявление русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обвинения в адрес Москвы и главы Чечни Рамзана Кадырова в Кремле характеризуют как голословные и истерические.

"Как всегда - абсолютно не основанные ни на чем голословные истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова но и фактически всех, кто занимает хоть какие-то должности в Москве. Очередные проявления, к сожалению, захлестнувшей Украину и Киев русофобии", - передает слова Пескова агентство "РИА Новости".

Взрыв произошел накануне на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в украинской столице. Пострадали пять человек, в том числе депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Погибли охранник депутата и прохожий. По данному факту возбуждено дело по статье о теракте. О заинтересованности в покушении Рамзана Кадырова заявил советник главы МВД Украины Иван Варченко.