ЮНЕСКО: "Зарядье" - лучший проект реновации пространства в центре мегаполисов

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Самую высокую оценку новому столичному парку "Зарядье" дали эксперты ЮНЕСКО. Своим мнением о прогулочной зоне члены Международного совета по культурному наследию в четверг поделились на встрече с мэром Москвы. Сергей Собянин, в свою очередь, поблагодарил их за активное участие и при проектировке парка, и при его строительстве. Все рекомендации и замечания ЮНЕСКО были учтены.

Парк "Зарядье" успел настолько полюбиться москвичам и гостям столицы, что за неполные два месяца его посетители свыше миллиона человек. И цифры растут с каждым днем, передает "ТВ Центр".

Интересуют гостей не только красивые пейзажи для украшения собственных социальных сетей. На территории парка действует и обширная культурная программа с мастер-классами и экскурсиями. Работают все основные павильоны парка: медиакомплекс "Машина времени", полет над Москвой, Флорариум с редкими растениями и Заповедное посольство. На высокой стадии подготовки и концертный зал "Зарядье".

Парк "Зарядье" отмечают не только гости и многочисленные туристы. В ЮНЕСКО парк назвали лучшим проектом по реновации и бережному использованию культурного пространства в центре мировых мегаполисов. Об этом в четверг обсуждалось и на встрече мэра Москвы с участниками международного совета по культурному наследию.

"За последние годы мы реставрировали около 900 объектов культуры. Количество объектов культуры, которые находятся в аварийном состоянии, сократилось в разы. Мы активно работаем над реконструкцией улиц, над приведением в порядок исторических площадей, улиц, скверов и создание новых уникальных проектов на месте развалин. Таких, как парк "Зарядье", - отметил Собянин.

Обсуждали и реставрацию главной выставки страны. ВДНХ вступил во второй этап своего возрождения. Отметили иностранные эксперты и результаты программы "Моя улица".

"Очень впечатляют те темпы, которые происходят в Москве. В частности, на ВДНХ. Часто говорят, что красота спасет мир. Я в этом абсолютно согласна. Также мне бы хотелось отметить и программу "Моя улица", которая действительно сделала город красивее", - рассказала руководитель реставрационной мастерской Венеции, заслуженный архитектор Италии Элизабетта Фаббри.

В рамках Совета эксперты проведут консультации по консервации археологических сооружений и артефактов в городской среде.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".