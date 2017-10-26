В Москве покажут уникальные экспонаты из хранилищ Исторического музея

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"Энергия мечты" - в Историческом музее. Первые романтики и первые жертвы Октябрьской революции, первые открытия и первые трагедии великой эпохи - все отразилось в полотнах художников и плакатах той поры. Экспонаты хранились в фондах бывшего музея Ленина, а в канун ноябрьских праздников в год 100-летия революции снова будут представлены публике.

Это выставка-революция. Проект года. Большая часть - это подлинные, некогда секретные, закрытые для публики материалы. Сотрудники Исторического музея признаются: во время подготовки и сами совершили немало открытий, передает "ТВ Центр".

"Для меня – и как для историка, и как директора музея было удивление, что сохранился такой уникальный памятник, как карта генерала Корнилова, которая лежала на столе в тот момент, когда шальной снаряд, выпущенный из артиллерийского орудия, попал в тот дом. И на этой карте остались капли его крови", - рассказал директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин.

Выставка, впрочем, не только о революции, о красных и белых. О том, как жили три первых десятилетия после Октября. О людях, великих достижениях, больших трагедиях. О спорте, о новаторских литературе и театре. Афиша удивительного спектакля - лотерейного. Он собирал деньги на помощь инвалидам войны.

"А ставил его Большой государственный академический театр, и назывался спектакль не так, как в классике – "Севильский цирюльник", а "Севильский цирюльник дыбом". Но что самое интересное - в этом спектакле все женские роли исполняли мужчины, а все мужские роли исполняли женщины", - говорит куратор выставки Татьяна Колоскова.

А сюжет этой редкой картины о том, какие дела рассматривал и какие решения принимал в то время советский суд, как известно, самый гуманный в мире. "Когда женщина приходила в суд и говорила, что этот мужчина - отец моего ребенка, то верили женщине. Слово женщины было законом, никакие аргументы мужчины не имели значения", - сказала Колоскова.

Эпоха - в деталях. Несколько сотен экспонатов. От говорящих плакатов, на которых - борьба с пьянством или антисанитарией, до не менее выразительных коробочек с зубным порошком. Выставочное пространство и само выглядит необычно.

"У нас выстроены монтажные стены таким образом, что сквозь эти стены оставлены прорези специальные, чтобы человек видел, как линия энергии проходит вот сквозь все это пространство и объединяет его", - указала архитектор Татьяна Панченко.

Этот проект вообще подталкивает к тому, чтобы размышлять, искать ответы на вопросы. Самый главный из которых - почему? Почему сметающая все на своем пути революция произошла именно в России?

"Никакая группа революционеров, как бы гениальны они не были, не могли взорвать эту страну. Они могли воспользоваться только. Чем они воспользовались? Они воспользовались энергией. Они воспользовались энергией масс, стремлением к лучшему", - отметил Алексей Левыкин.

Выставку ведь неслучайно назвали – "Энергия мечты". Какой она в результате оказалась - разрушающей, созидающей или той и другой вместе - выводы каждый сделает сам.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".