Песков рассказал о судьбе воюющих за ИГ россиян

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Граждане России, воюющие за ИГ являются преступниками, утверждает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, они уничтожаются.

Россияне, которые воевали на стороне запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство", уничтожены. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Газета.Ru".

"Естественно те, кто примкнул к террористам и имеет отношение к террористической деятельности... — это преступники, они уничтожаются", — сказал пресс-секретарь президента России.

По его словам, вступившие в ИГ россияне с оружием в руках противостоят армии Сирии и направляют его против российских военных, которые участвуют в операции. Песков напомнил, что о ликвидации террористов каждый день сообщает Минобороны России.

Ранее американская консалтинговая компания Soufan Group опубликовала расследование по количеству иностранных наемников в рядах ИГ. По подсчетам авторов доклада, на стороне террористов по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан России.