В Волгограде одноклассник заколотого в сердце мальчика сознался в убийстве

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В Волгограде задержали восьмиклассника, который признался в убийстве одноклассника. По его словам, он дал подержать свой нож приятелю, а потом нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце.

Волгоградские следователи задержали восьмиклассника, подозреваемого в убийстве одноклассника, сообщает "Интерфакс".

Мальчик написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего. По его словам, во время перемены он показал товарищам свой нож, а затем дал в руки однокласснику. Потом хозяин ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улице.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Выясняются детали трагедии.

Ранее в СК сообщили, что в туалете волгоградской школы было найдено тело 14-летнего восьмиклассника с ножевым ранением в области сердца. Само оружие было найдено во дворе школы.

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