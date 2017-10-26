Россия направила США ноту из-за действий с архивом генконсульства

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Министерство иностранных дел России вручило посольству США ноту протеста в связи с действиями американских властей с архивом российского генконсульства в Сан-Франциско. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что архивы являются неприкосновенными в любое время.

Россия направила посольству США ноту протеста в связи с действиями в отношении архива генконсульства в Сан-Франциско. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Генконсульство России в Сан-Франциско подверглось несанкционированному вторжению. Из здания, закрытого по решению Вашингтона, вывезли архив, хотя такие документы, согласно Венской конвенции, имеют статус неприкосновенных.

"Естественно, на все эти действия была направлена нота протеста, она была передана посольству США, наши заявления были продублированы в Вашингтоне. Подобные действия американцев явно нарушают Консульскую конвенцию между СССР и США от 1 июня 1964 года, статья 17: "Консульские архивы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения", - заявила Захарова.