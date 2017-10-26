СК опроверг скрытую подоплеку нападения на журналистку Фельгенгауэр

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Следствие рассматривает только одну версию нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр - нестабильную психику нападавшего. Версия о какой-либо скрытой подоплеке преступления не состоятельна.

Следственный комитет опроверг заявления о скрытой подоплеке нападения на ведущую радиостанции "Эхо Москвы", передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Следствие считает единственной версией происшествия – психическую нестабильность Бориса Грица, напавшего на журналистку. В настоящее время его психическое состояние устанавливается экспертным путем.

Ранее следователи провели первую беседу с Фельгенгауэр. Допрос длился недолго, поскольку журналистке пока тяжело говорить. Сегодня ее перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Накануне стало известно, что следствие придерживается двух версий в расследовании нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Первая - это результат психической неуравновешенности нападавшего, вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства.

23 октября гражданин Израиля Борис Гриц проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в шею. Нападавший был задержан охранником радиостанции. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Пресненский суд Москвы во вторник заключил Грица под стражу до 23 декабря.

Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка "преследовала его два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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