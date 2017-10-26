Фигурантом дела "Седьмой студии" стала директор РАМТ

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В деле о хищении в "Седьмой студии" появился новый фигурант. им стала директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. В настоящее время она находится на допросе в Следственном комитете.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум стала фигурантом дела о хищении средств, выделенных на проект "Платформа" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Апфельбаум находится в Следственном комитете, с ней проводятся следственные действия по делу о хищении средств, выделенных на проект "Платформа", - сказал он.

Софья Апфельбаум ранее занимала пост директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".