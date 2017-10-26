Путин заявил об освобождении более 90% Сирии от террористов

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Более 90% Сирии освобождено от террористов, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, действия против боевиков в САР продемонстрировали качественно возросшие возможности ВКС России. Также он призвал и дальше укреплять потенциал российских ВКС, армии и флота.

Президент России Владимир Путин провел встречу с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов. В ходе мероприятия он отметил, что от террористов уже освобождено более 90% территории Сирии, передает РИА Новости.

"Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге удалось в корне переломить ситуацию. От террористов уже свободно более 90 процентов сирийской территории", — подчеркнул президент.

По его словам, в тесном взаимодействии с сирийскими властями, зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации, продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения.

"Боевые действия против террористов — а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских военно-космических сил, нашей армии и флота. Необходимо и дальше укреплять этот потенциал, внедрять новые перспективные системы вооружения, повышать эффективность боевой учебы", — отметил глава государства.

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