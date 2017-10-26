Путин обратил внимание на рост киберугроз

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Президент России Владимир Путин призвал усилить безопасность рунета, но уточнил, что речь не идет о "тотальных барьерах и фильтрах". Глава государства также сообщил, что угрозы в информационном пространстве растут, а последствия от кибератак носят не локальный, а уже глобальный характер.

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости повысить безопасность российского сегмента интернета, передает ТАСС слова главы государства.

"Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета. При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации", - заявил Путин.

Президент напомнил, что в информационном пространстве стало больше угроз, а негативные последствия носят уже не локальный, а глобальный характер. Также Путин призвал совершенствовать государственную систему обнаружения кибератак и ввести персональную ответственность чиновников за информационную безопасность.

Ранее вирус-шифровальщик BadRabbit атаковал ряд российских СМИ. В частности, информационное агентство "Интерфакс" вышло из строя более чем на целые сутки. Пользователи зараженного компьютера получали уведомление о том, что их файлы зашифрованы. Для получения доступа к файлам вирус предлагает совершить платеж на указанном сайте.

Также BadRabbit предпринял попытку пытался атаковать крупнейшие российские банки, однако ему это не удалось. По словам главы компании по расследованию киберпреступлений Group-IB Ильи Сачкова, защита банков от кибератак оказалась более качественной по сравнению с компаниями небанковского сектора.

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