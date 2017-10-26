СКР подтвердил задержание директора РАМТ по делу "Седьмой студии"

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В Следственном комитете России подтвердили задержание директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. По версии СКР, она в сговоре с Кириллом Серебренниковым способствовала хищению 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум задержана по подозрению в соучастии в хищении средств, выделенных на проект "Платформа" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

На момент совершения преступления Апфельбаум работала директором департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. По версии следствия, вступив в сговор с Серебренниковым, она подписала соглашения о предоставлении госсредств "Седьмой студии". При этом в документах содержались завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых работ. Таким образом Апфельбаум способствовала хищению 68 миллионов рублей.

"Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами", - отметила Петренко.

В ближайшее время задержанной предъявят обвинение по статье о мошенничестве. Следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

Ранее о появлении в деле о хищении в "Седьмой студии" нового фигуранта сообщил осведомленный источник. По его словам, Апфельбаум уже дает показания в Следственном комитете.