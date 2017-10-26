Для большинства россиян пол кандидата в президенты значения не имеет

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Исключительно за женщину на выборах президента России готовы голосовать 5% граждан страны, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сообщается, что для 54% респондентов пол кандидата в президенты не имеет значения, 38% проголосовали бы исключительно за мужчину.

Больше половины россиян на вопрос, за кого бы они проголосовали на президентских выборах, выбирая между мужчинами и женщинами (при прочих равных условиях: возраст, образование, опыт работы), ответили, что "пол не имеет значения". Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "МИР24".

"Система взглядов меняется, половая принадлежность играет все меньшую роль при решении серьезных вопросов. Если в 2005 году на этот же вопрос 44% респондентов отвечали, что проголосовали бы за мужчину, 17% - за женщину, то сегодня на первом месте по популярности ответ "пол не имеет значения" - 54%", - отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Однако патриархальные взгляды все еще сильны: 38% скорее выбрали бы мужчину. За женщину бы проголосовали 5% опрошенных.

Причины, по которым россияне не согласны поддержать женщин, чаще всего связаны с тем, что "не женское это дело", женщины слабее, должны заниматься детьми, имеют другой склад ума, более эмоциональны и субъективны. Респонденты утверждали, что мужчины более компетентны и всегда были у власти, а, кроме того, указывали, что в настоящее время в России нет женщин, которые были бы в состоянии управлять страной.

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