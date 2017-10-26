15:35, 26 октября 2017

Пенсионные выплаты вырастут почти на 280 млрд рублей

Теги:  пенсионеры  бюджет  пенсия  Экономика  пфр

Расходы Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на проект бюджета ПФР.

Пенсионные выплаты вырастут на 279 миллиардов рублей в 2018 году, сообщается в проекте бюджета Пенсионного фонда России. С документом ознакомилась Газета.Ru.

Основным видом пенсии в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 миллионов человек. Еще почти 3,7 миллиона человек - получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим с 1 января.

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