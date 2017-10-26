Пенсионные выплаты вырастут почти на 280 млрд рублей

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Расходы Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на проект бюджета ПФР.