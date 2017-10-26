Постоянный снежный покров установится в Москве в середине ноября

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Снежный покров в Москве установится не раньше середины ноября. Именно тогда в столице температура окончательно "уйдет в минус".

Снежный покров, который уже не будет таять, установится в Москве не раньше середины ноября. Об этом пишет "Русская планета".

Как рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов, для образования устойчивого снежного покрова необходимо два фактора - чтобы температура в течение дня была не выше нуля и чтобы были осадки.

Предпосылки, чтобы снег лег и не растаял, могут появиться через две недели, отмечает агентство "Москва".