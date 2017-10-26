В Японии женщине сорвало скальп во время работы за прядильной машиной

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В Японии волосы женщины попали в механизм прядильной машины. В результате кожа головы была сорвана единым куском почти до самого носа. Уже спустя четыре часа пластические хирурги пришили скальп на место - это вторая подобная операция в стране.

Японские хирурги успешно прооперировали женщину, у которой из-за несчастного случая сорвало скальп. Это вторая подобная операция в стране. Несчастный случай описан в журнале BMJ Case Reports, передает Газета.Ru.

Волосы женщины попали в механизм прядильной машины. В результате кожа головы была сорвана единым куском почти до самого носа, вместе с ухом и бровью. Спустя четыре часа после инцидента пластические хирурги пришили скальп на место.

Спустя две недели рядом с левым глазом образовалась некротическая область. Хирурги удалили отмершие ткани, поставив на это место заплатку из фрагмента кожи, взятого с тела женщины. Через два месяца после операции пациентка чувствовала себя хорошо, у нее начали отрастать волосы.

Только спустя год состояние женщины значительно улучшилось. Волосы продолжили расти, она смогла открывать и закрывать глаза, поднимать правую бровь и морщить лоб.

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