Поклонская вспомнила слова Собчак о "генетическом отребье"

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику телеведущей Ксении Собчак, припомнив ей слова о "генетическом отребье". Она подчеркнула, что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на "грязи, гневе и раздражении на всю страну".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику Ксении Собчак, напомнив телеведущей о высказывании, в котором телеведущая назвала Россию "страной генетического отребья", передает РИА Новости.

"Народ, Ксения, не "генетическое отребье", не "быдло", как вы "ласково" любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму", — написала Поклонская во "ВКонтакте".

Ранее в Instagram Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты России, прокомментировала заявление Поклонской о статусе Крыма и отметила, что "ни одна мировая держава" не приняла итоги референдума на полуострове. "Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров", - заключила Собчак.

В ответ на это Поклонская подчеркнула, что Собчак старается втянуть ее в публичную полемику. По мнению депутата, телеведущая может построить свою избирательную кампанию только на "грязи, гневе и раздражении на всю страну".

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