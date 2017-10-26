Нидерланды отказались рассекретить часть документов по крушению МН17
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Власти Нидерландов не будут рассекречивать ряд документов, связанных с катастрофой малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом заявил представитель Государственного совета Нидерландов Герт-Ян Клапвик.
Власти Нидерландов отказались рассекретить ряд документов, связанных с катастрофой малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Это решение подтвердил Государственный совет Нидерландов - консультативный орган при правительстве страны.
"Государственный совет постановил, что министерство безопасности и юстиции приняло правильное решение не раскрывать ряд документов, связанных с делом о крушении рейса MH17", - пояснил РИА Новости представитель совета Герт-Ян Клапвик.
Ранее сразу три голландских СМИ - RTL, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) и газета de Volkskrant - потребовали обнародования отчетов со встреч специального кризисного комитета по MH17. В этот орган входят министры правительства Нидерландов.
СМИ аргументировали необходимость рассекречивания документов большим резонансом, который вызвала катастрофа. Однако министерство безопасности и юстиции постановило, что оно не должно раскрывать отчеты для широкой публики в целях защиты национальных интересов и отношений с другими странами и международными организациями.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Совбез ООН в 2014 году принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе, прекратить военные действия в зоне крушения самолета и обеспечить безопасный доступ международных экспертов на место падения Boeing.
Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет - это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска - поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.
Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.
В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшийся украинской армией.
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