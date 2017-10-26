Асад обсудил с российской делегацией успехи правительственных войск

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Президент Сирии Башар Асад в четверг принял делегацию из России во главе со спецпредставителем президент Александром Лаврентьевым. Как сообщает РИА Новости, стороны обсудили повестку предстоящей встречи "Астана-7".

Башар Асад встретился с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Сирии.

Как рассказали в Дамаске, на встрече обсуждались успехи правительственной армии по борьбе с террористами, а также подготовка к переговорам в Астане.

Башар Асад подчеркнул, что Дамаск намерен и дальше бороться с терроризмом, а также продолжить работу по "национальному примирению и диалогу".