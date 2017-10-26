Асад обсудил с российской делегацией успехи правительственных войск
Теги: сирия асад Сирийский конфликт
Президент Сирии Башар Асад в четверг принял делегацию из России во главе со спецпредставителем президент Александром Лаврентьевым. Как сообщает РИА Новости, стороны обсудили повестку предстоящей встречи "Астана-7".
Башар Асад встретился с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Сирии.
Как рассказали в Дамаске, на встрече обсуждались успехи правительственной армии по борьбе с террористами, а также подготовка к переговорам в Астане.
Башар Асад подчеркнул, что Дамаск намерен и дальше бороться с терроризмом, а также продолжить работу по "национальному примирению и диалогу".
Новости по теме Сирийский конфликт
-
26 октября 2017
Путин заявил об освобождении более 90% Сирии от террористов
-
26 октября 2017
Россия помогла вернуться домой еще одной группе сирийских беженцев
-
26 октября 2017
МИД: западные страны в Совбезе ООН покрывают террористов
-
25 октября 2017
Небензя назвал голосование в ООН по Сирии спланированным спектаклем