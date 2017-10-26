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В одном из подъездов жилого дома в Донецке прогремел взрыв. Информации о пострадавших пока нет.

В центре Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости. По предварительным данным, поврежден подъезд пятиэтажного дома, расположенного неподалеку от правительственного квартала.

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее взрыв произошел на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве. Пострадали пять человек, в том числе депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Погибли охранник депутата и прохожий.

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