В МВД призвали ввести всеобщую дактилоскопию граждан

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Россия идет к всеобщей дактилоскопии граждан, но для ее повсеместного внедрения нужно время, финансовые средства и готовность общества. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра внутренних дел России Игорь Зубов на пленарном заседании Госдумы.

Замглавы МВД Игорь Зубов считает обязательное дактилоскопирование граждан эффективным средством борьбы с преступностью, к которому Россия может прийти через какое-то время. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я полагаю, что мировая практика доказала, что обязательное дактилоскопирование всех граждан является эффективным средством для борьбы с преступностью. Мы полагаем, что по этому пути мы идем, но потребуется определенное время", - сказал Зубов в Госдуме.

Обязательное дактилоскопирование, добавил он, также помогает устанавливать личности погибших при чрезвычайных ситуациях. Однако, как отметил замглавы МВД, введение этой практики требует не только финансовых затрат, но и готовности общества.

Ранее в четверг Госдума приняла в I чтении законопроект о совершенствовании государственной дактилоскопической регистрации. Документом предлагается уточнить категории лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также порядок получения, хранения и уничтожения такой информации.

Как отмечается, принятие законопроекта позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере государственной дактилоскопической регистрации, будет способствовать повышению качества и результативности, а также оптимизации времени ее проведения и объемов соответствующего финансирования.

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