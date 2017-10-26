Собянин поздравил "Золотые пары Москвы" с юбилеем семейной жизни

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Сергей Собянин в четверг поздравил с юбилеем семейной жизни супружеские пары, которые прожили в браке 50 и более лет.

Сергей Собянин принял участие в праздничном мероприятии "Золотые пары Москвы" и наградил 11 супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет. Об этом сообщает TVC.RU.

"Из таких счастливых семей складывается счастье огромного города. Вы - гордость столицы и пример для молодых. Желаю вам как можно дольше наслаждаться своим счастьем, долгих лет вам, уважения и любви от ваших внуков и детей, с праздником!", - сказал Собянин.

Мэр поздравил юбиляров супружеской жизни и вручил им благодарственные письма и награды. Награды получили 11 супружеских пар, пять из которых прожили 50 лет в браке, три - 55 лет, две - 60 лет, одна супружеская пара прожила в браке 65 лет.

В 2017 году в Москве юбилярами стали более 10 тысяч супружеских пар.