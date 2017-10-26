Российский вертолет потерпел крушение близ острова Шпицберген

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Российский вертолет упал в море близ острова Шпицберген. Об этом сообщила норвежская спасательная служба. На борту вертолета, по предварительным данным, находились восемь человек.

Вблизи острова Шпицберген потерпел крушение российский вертолет. Как сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую спасательную службу, машина упала в море в 2-3 километрах от берега. На борту вертолета находились восемь человек.

В твиттере спасательной службы Северной Норвегии сообщается, что вертолет, предположительно, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцберг. Крушение произошло около 16:30 по московскому времени.