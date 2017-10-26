Путин и Си Цзиньпин договорились о личной встрече в ноябре на саммите АТЭС
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая. В ходе разговора они договорились об очередной личной встрече в первой половине ноября на саммите форума АТЭС во Вьетнаме.
Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры договорились об очередной личной встрече в первой половине ноября на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" во Вьетнаме.
Кроме того, российский лидер поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая, а также с успешным проведением 19-го съезда КПК.
XIX съезд КПК проходил с 18 по 24 октября в Пекине. Высший партийный орган подвел итоги последних пяти лет в жизни страны, а также актуализировал важнейшие направления ее развития в следующей пятилетке. В принятой XIX съездом резолюции говорится, что КНР будет неизменно следовать мирному пути развития и содействовать построению новой системы международных отношений.
На 31 октября - 2 ноября запланирован визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в КНР. Как ожидается, глава правительства обсудит с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном ключевые направления российско-китайского взаимодействия. Кроме того, у российского премьера запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.
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