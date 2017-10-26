Twitter запретил рекламу RT и Sputnik

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В Twitter решили запретить телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех аккаунтов. Как объяснили в компании, это связано с расследованием Twitter о якобы попытках RT и Sputnik вмешаться в выборы президента США в 2016 году "в интересах российского правительства".

Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, приняла решение снять рекламу со всех аккаунтов телеканала Russia Today и информагентства Sputnik. Данное решение "вступает в силу немедленно", говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Twitter.

"Данное решение было основано на работе, которой мы занимались в плане выборов 2016 года в США, а также на основании выводов разведывательного сообщества США о том, что RT и Sputnik пытались вмешиваться в выборы от лица российского руководства", - добавили в компании, отметив, что данное решение "далось ей нелегко".

Ранее в Москве призвали Вашингтон дать российским СМИ спокойно работать и не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях. Так дипломаты отреагировали на заявление представителя Госдепа, которая напомнила, что российский телеканал RT и агентство Sputnik должны зарегистрироваться в США как иностранные агенты.

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