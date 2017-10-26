На борту разбившегося у Шпицбергена вертолета находились россияне

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На борту упавшего близ острова Шпицберген вертолета находились граждане России, среди которых были трое ученых. Крушение потерпел Ми-8, принадлежащий компании "Конверс Авиа". По другим данным, вертолет перевозил шахтеров, работающих в городе Баренцбург.

В районе острова Шпицберген потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Конверс Авиа". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на саму авиакомпанию. Там рассказали, что связь с вертолетом потеряна.

В свою очередь ТАСС пишет, что все находившиеся на борту были гражданами России. Об этом агентству рассказал генконсул на Шпицбергене Вячеслав Николаев.

"На борту были члены экипажа и трое ученых - все российские граждане. Пока что вертолет не найден. Рассматриваются два возможных варианта - крушение и вынужденная посадка. Поисками занимаются как наши поисковики, так и норвежские спасательные службы", - сказал он.

По другим данным, на борту находились трое членов экипажа и пятеро шахтеров компании "Арктикуголь".

Ранее стало известно, что российский вертолет упал в море в 2-3 километрах от острова Шпицберген.