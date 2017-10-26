В Московском зоопарке умерла 20-летняя белая тигрица Кали

Теги: Общество зоопарк животные москва смерть

Питомец Московского зоопарка, белая бенгальская тигрица по кличке Кали умерла в возрасте 20 лет. Как заявила директор зоопарка Светлана Акулова, это "очень преклонный возраст" для тигра. Кроме того, по ее словам, зоологи, старались баловать Кали мясом "повкуснее, готовили ей удобное место для отдыха".

Белая бенгальская тигрица по кличке Кали умерла в возрасте 20 лет. Как сообщается на сайте Московского зоопарка, это "очень преклонный возраст" для тигра.

"Наша Кали была окружена постоянной заботой. Зоологи, принимая во внимание ее преклонный возраст, старались побаловать ее мясом повкуснее, готовили ей удобное место для отдыха. В последние дни Кали становилась все менее активной, начала отказываться от пищи и постепенно угасла. Нам будет очень ее не хватать", - цитирует пресс-служба слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Тигрица родилась 22 июня 1997 года в шведском зоопарке. В 2004 году Кали появилась в Московском зоопарке. Поначалу она была очень робкой и пугливой, рассказали в пресс-службе зоопарка, в особенности боялась людей в униформе - сотрудников охраны, дворников.

"Однажды она подошла к стеклу, когда мимо проходил один из рабочих, и тот от неожиданности отпрыгнул в сторону. Кали это очень понравилось. С тех пор она перестала бояться", - вспоминают в зоопарке. С тех пор Кали начала "играть" с посетителями: подкрадывалась к тем, кто собирался сфотографироваться с ней, повернувшись спиной, и неожиданно бросалась на стекло, а затем наблюдала за реакцией людей.

Она дважды становилось мамой - в 2005 и 2008 году - у нее родилось шесть котят, которые разъехались по разным зоопаркам: от Новосибирска до ЮАР.

Белый тигр - редкая особь бенгальского тигра с врожденной мутацией, которая проявляется в необычной окраске: шерсть таких тигров белая с черно-коричневыми полосами, а глаза - синие. Из-за окраски такие тигры выживают в природе крайне редко, поскольку слишком заметны и не могут охотиться, в основном они живут в цирках и зоопарках.

Читайте также:

Собака Макрона прервала совещание, справив нужду в Елисейском дворце

Гуляющий по рынку на Камчатке медведь попал на видео

В квартире пожилой москвички нашли 15 мертвых собак

Житель Ухты постирал кота своей девушки в стиральной машинке

Убийство загрызшего пенсионера под Воронежем медведя попало на видео