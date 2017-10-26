Устроившего стрельбу Джабраилова оштрафовали за употребление наркотиков

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Мировой суд Тверского района Москвы назначил штраф в размере четырех тысяч рублей за употребление наркотиков бизнесмену Умару Джабраилову, устроившему в августе стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В пресс-службе суда отметили, что уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении бизнесмена в суд пока не поступало.

Умара Джабраилова, который в августе открыл стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы, оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков (часть 1 статьи 6.9 КоАП). Об этом сообщает ТАСС. Представитель мирового суда Тверского района столицы отметил, что уголовное дело в отношении бизнесмена в суд не поступало.

О завершении расследования уголовного дела по статье "Хулиганство" в отношении Джабраилова и о передаче документов в суд ранее в четверг рассказали столичные полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Вечером 29 августа Джабраилов устроил стрельбу в гостинице Four Seasons. Он несколько раз выстрелил в потолок в своем номере. Его доставили в отдел полиции и позже отпустили под подписку о невыезде. Джабраилов в интервью СМИ сначала заявил, что открыл стрельбу из-за конфликта с персоналом отеля. Затем он рассказал, что начал стрелять из-за неудачных деловых переговоров.

По неподтвержденным данным, в полиции Джабраилов заявил, что случайно несколько раз выстрелил из наградного пистолета. Кроме того, неофициальные источники сообщили, что экспертиза показала – Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения во время стрельбы.

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