На борту пропавшего у Шпицбергена вертолета находились трое ученых

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На борту пропавшего у берегов Шпицбергена вертолета находилось восемь человек. Из них трое — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, сообщили в российском Минэнерго. Ми-8 пропал в четверг вечером. В Генконсульстве не исключили, что вертолет мог не упасть в море, а совершить аварийную посадку.

В 10-ти километрах от побережья Шпицбергена потерпел крушение российский вертолет. Об этом сообщила спасательная служба Северной Норвегии, передает "ТВ Центр".

Информацию позже подтвердил генконсул России на Шпицбергене Вячеслав Николаев. На борту вертолета Ми-8, который принадлежал компании "Конверс Авиа", находились пять членов экипажа и три пассажира - все граждане России. Их судьба пока неизвестна. Сигнала бедствия вертолёт не подавал.

Поиски ведут как наши специалисты, так и норвежские экстренные службы. Пока рассматриваются две версии случившегося - авария и вынужденная посадка.

"Вертолёт следовал по маршруту населенный пункт Пирамида - Баренцбург. Во взаимодействии с Норвежским объединенным спасательным координационным центром проводятся поисково-спасательные работы. В район предполагаемого нахождения вертолета Ми-8 направлены 2 вертолёта со спасателями на борту, проведение поисково-спасательных работ в акватории Гренландского моря осложняется неблагоприятными метеоусловиями", - сообщил старший офицер Управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Артем Волков.