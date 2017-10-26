Пучдемон: досрочных выборов в Каталонии не будет

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Карлес Пучдемон не видит гарантий, которые бы оправдали проведение досрочных выборов в Каталонии. По его словам, регион готов был провести выборы, но Мадрид не дал гарантий.

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, выступления которого так ждали и в Мадриде и в Барселоне, к вечеру наконец появился на публике. И заявил, что досрочных парламентских выборов в автономии не будет, передает "ТВ Центр".

"Мы были готовы провести выборы, при условии, что нам дали бы гарантии, которые позволяют сделать это в нормальном порядке. В отсутствие таких гарантий сегодня проведение досрочных парламентских выборов не обосновано. Мой долг, как главы правительства, сделать всё, чтобы путем диалога и согласования найти решения по выходу из этого политического конфликта", - заявил он.