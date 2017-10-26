Семейная драма и рейдерский захват: что происходит с театром Джигарханяна

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В Москве пришли обыски в театр Армена Джигарханяна. Как пояснили в пресс-службе столичного МВД, это связано с расследованием уголовного дела о краже паспорта у народного артиста СССР. Накануне в СМИ появились сообщения о возможном рейдерском захвате театра. Однако позже Джигарханян лично опроверг эту информацию. Шумиха вокруг его имени не утихает с момента, когда он объявил о намерении развестись с супругой. Из-за этого под угрозой оказалась и судьба самого театра.

Полицейские зашли в здание театра Армена Джигарханяна около полудня, передает "ТВ Центр". Цель вскоре пояснили в МВД – идет расследование уголовного дела по статье "Похищение или повреждение документов". Якобы пропал паспорт самого Армена Джигарханяна. Свою версию того, что происходит в театре, озвучила его пресс-секретарь Наталья Корнеева.

"Произошел рейдерский захват театра. Армянские группировка, которая захватила Армена Борисовича еще 9 октября, в руках которой он находится уже третью неделю, сегодня с "маски-шоу" налетели и изымают документы из бухгалтерии", - говорит пресс-секретарь театра, по телефону Наталия Корнеева.

10 октября 82-летний художественный руководитель был госпитализирован в одну из столичных клиник, и провёл там две недели. Сразу же сам Армен Джигарханян связал ухудшение своего состояния с грубым обращением супруги и директора театра в одном лице 38-летней Витолины Цымбалюк-Романовской. В ответ два дня назад та обратилась в суд с иском о клевете против мужа, а также заявила о готовности подать на развод и покинула должность. В четверг, когда полицейские пришли в театр, через своего представителя Цимбалюк-Романовская сделала еще одно заявление.

"Вчера было сфальсифицировано уголовное дело о краже якобы у Армена Борисовича паспорта, которым он благополучно пользовался последние 10 дней. Во всяком случае, на основании этого документа он вызывал к себе нотариуса, составлял договора и так далее. Тем не менее, он заявил, мне кажется, позавчера, что у него был украден, именно паспорт из помещения театра", - говорится в заявлении.

Прежняя администрация и действующая пресс-служба в один голос утверждают, что театр "громят и уничтожают". Но никаких явных признаков изменения в театральной жизни нет.

Репертуар Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна составлен и опубликован на октябрь и ноябрь. Никаких объявлений об отмене спектаклей нет. Более того открыты двери касс - именно там в течение дня и дежурит большая часть журналистов".

Внести ясность в происходящее мог бы сам художественный руководитель – есть все основания полагать, что сейчас он находится в здании театра на Ломоносовском проспекте. В середине дня около служебного входа появился человек, который представился другом народного артиста. От подробных комментариев сначала отказался, но спустя несколько часов заверил журналистов – все хорошо у мэтра, и сотрудников театра.

Впрочем, окончательно успокоить прессу может появление на публике самого Армена Борисовича. Слишком много заявлений было сделано, а вопросов меньше не стало.

Егор Киселёв, Елизавета Родина, Дмитрий Панов, Роман Лагунов. "ТВ Центр".