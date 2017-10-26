МИД России готовит ответ США на ограничение деятельности RT и Sputnik

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Министерство иностранных дел России ответит на очередные действия США по ограничению деятельности телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Москве сочли решение снять рекламу со всех Twitter-аккаунтов телеканала Russia Today (RT) и информагентства Sputnik как предпринятый под давлением спецслужб США агрессивный шаг. Россия ответит на ограничения в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, препятствование деятельности российских СМИ "свидетельствует о грубом нарушении США как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова".

"Присоединение к этой кампании частных корпораций свидетельствует о беспрецедентной атаке американских силовиков на СМИ", - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее в четверг компания Twitter приняла решение снять рекламу со всех аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik.

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