Директору РАМТ предъявили обвинение по делу "Седьмой студии"
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Директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, ранее задержанной в рамках уголовного дела "Седьмой студии", предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила адвокат Ирина Поверинова, свою вину ее подзащитная не признает.
Директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщила ее адвокат Ирина Поверинова.
"Свою вину она не признает", - сказала она. В пятницу следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Апфельбаум. "Какую попросят меру - мы пока не знаем", - уточнила адвокат.
Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание Апфельбаум. По версии следствия, она вступила в сговор с Кириллом Серебренниковым и способствовала хищению 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".
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