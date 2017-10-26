Директору РАМТ предъявили обвинение по делу "Седьмой студии"

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Директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, ранее задержанной в рамках уголовного дела "Седьмой студии", предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила адвокат Ирина Поверинова, свою вину ее подзащитная не признает.

Директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщила ее адвокат Ирина Поверинова.

"Свою вину она не признает", - сказала она. В пятницу следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Апфельбаум. "Какую попросят меру - мы пока не знаем", - уточнила адвокат.

Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание Апфельбаум. По версии следствия, она вступила в сговор с Кириллом Серебренниковым и способствовала хищению 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".

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