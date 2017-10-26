Роботу впервые предоставили подданство страны

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Королевство Саудовская Аравия стало первой страной, которая предоставила подданство роботу. Мероприятие прошло в ходе саммита "Инвестиционная инициатива будущего" в Эр-Рияде. Как пишет газета The Independent, этот шаг вызвал возмущение среди многих интернет-пользователей и жителей страны.

Саудовская Аравия стала первой в мире страной, которая предоставила подданство роботу. Это произошло в ходе саммита "Инвестиционная инициатива будущего" в Эр-Рияде, передает "Интерфакс".

"Я горжусь тем, что мне выпала честь занять особое положение. Я стану первым роботом в истории, получившим подданство", - заявила робот София, отметив, что людям не стоит беспокоиться об опасности искусственного интеллекта.

Как пишет газета The Independent, этот шаг вызвал возмущение среди многих интернет-пользователей и жителей страны, которые обратили внимание на то, что София, представленная как женщина, выступила на мероприятии в Эр-Рияде без хиджаба и без мужчины-опекуна. Как уточняется, критику вызвал тот факт, что у женщин-подданных Саудовской Аравии подобных прав нет.

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