Пропавший близ Шпицбергена Ми-8 ищут на воде и с воздуха

Теги: авиакатастрофа вертолет норвегия Происшествие

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения российского Ми-8 в районе Шпицбергена. На борту вертолета находились восемь человек. В настоящее время в акватории Гренландского моря ведутся поисковые работы, задействована авиация и четырех судна. Поиск затрудняют сложные метеоусловия.

Близ Шпицбергена ищут пропавший российский вертолет Ми-8. Задействована авиация и 4 морских судна.

О возможном крушении сообщила спасательная служба Северной Норвегии. Информацию позже подтвердил Генконсул России на архипелаге Вячеслав Николаев, передает "ТВ Центр".

На борту вертолета, который принадлежал компании "Конверс Авиа", находились пять членов экипажа и три пассажира - все граждане России. Их судьба пока неизвестна. Рассматриваются две версии случившегося - авария и вынужденная посадка.

Ми-8 следовал по маршруту из населенного пункта Пирамида в Баренцбург и находился примерно в 10 километрах от берега, когда с ним пропала связь. При этом сигналов бедствия не поступало. Аварийный маяк также не сработал. В предполагаемый район падения машины направлены российские и иностранные специалисты экстренных служб. Проведение операции осложняют неблагоприятные метеоусловия.