Twitter оставил RT и Sputnik без рекламы

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Компания Twitter приняла решение снять рекламу со всех аккаунтов телеканала Russia Today и информагентства Sputnik в сервисе микроблогов из-за якобы вмешательства в американскую политику. Россия уже пригрозила ответить на эти действия американской компании.

С четверга на всех Twitter-аккаунтах телеканала RT и информагентства Sputnik запрещена реклама. В руководстве соцсети такое решение объясняют российским вмешательством в американскую политику, в частности во время президентских выборов 2016 года.

Подобные бездоказательные обвинения в адрес Москвы сыпятся уже несколько месяцев, сообщает "ТВ Центр". Несмотря на бесконечные опровержения со стороны Кремля и администрации Дональда Трампа, ФБР и Конгресс продолжают расследование. В МИД нашей страны действия руководства компании Twitter назвали агрессивным шагом, который направлен на блокировку деятельности российского телеканала и стал результатом давления американского истеблишмента и спецслужб. По словам официального представителя ведомства - Марии Захаровой, ответные меры обязательно последуют.

"Препятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении США как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова. Присоединение к этой кампании частных корпораций свидетельствует о беспрецедентной атаке американских силовиков на СМИ", - заявила Захарова.