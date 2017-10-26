Жертвами ДТП в Иванове стали три человека

Теги: погибшие Происшествие дтп

При столкновении грузовика и автомобиля такси в Иванове три человека погибли, один получил травмы. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и въехал под раму грузовика.

В Иванове произошло крупное ДТП с участием грузовика и такси. В результате аварии погибли три человека, еще один мужчина был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением и сзади въехал под раму грузовика. В полиции добавили, что водитель легкового автомобиля мог превысить скорость.

"Погодные условия не могли стать причиной аварии, в момент ДТП дорога была сухая", - сказал представитель УМВД по Ивановской области.

В настоящее время на месте аварии продолжает работать полиция, устанавливаются личности погибших.

Читайте также:

Светофор упал на пешеходов после ДТП в Москве

В Рязани в результате ДТП перевернулась маршрутка

МВД предлагает ужесточить наказание за езду в пьяном виде