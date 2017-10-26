Тиллерсон связал успехи сирийской армии с поддержкой ВКС России
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает поддержку со стороны ВКС России главной причиной успехов, достигнутых правительственными силами Сирии в ходе конфликта в этой стране. Он также заявил, что "не считает Сирию триумфом для Ирана" в вопросе поражения террористов в САР.
Сирийская армия обязана своим успехом поддержке сил России с воздуха, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.
"Единственная причина, по которой сирийские силы добились успеха - это поддержка с воздуха, которую они получили от России", - сказал он.
Тиллерсон также заявил, что "не считает Сирию триумфом для Ирана" в вопросе поражения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
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