Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

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В четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель. В ходе диалога лидеры России и Германии обсудили вывод российских офицеров из состава СЦКК, а также высказались в пользу скорейшего обмена пленными между участниками внутриукраинского конфликта. Кроме того, стороны поддержали объявленное контактной группой прекращение огня в Донбассе.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе диалога Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). В свою очередь, Путин подчеркнул, что власти Украины долгое время целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей.

Также главы России и Германии согласились продолжить решение вопросов, необходимых для возобновления полноценной работы СЦКК. Стороны договорились, что помощники Путина и Меркель проработают условия, согласно которым российские офицеры вернулись бы в состав этой структуры.

Кроме того, лидеры двух стран высказались в пользу скорейшего обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также поддержали объявленное контактной группой прекращение огня в Донбассе.

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