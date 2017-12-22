Сторонники независимости Каталонии победили на выборах в парламент

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В Барселоне оглашены предварительные результаты досрочных выборов в парламент. Центристы получают 37 депутатских мест. За них проголосовала четверть всех, кто пришёл на участки. Впрочем, абсолютное большинство у их оппонентов – трёх партий, выступающих за независимость региона.

Несколько часов ожидания, чтобы получить возможность опустить бюллетень в урну. Явка на внеочередных парламентских выборах в Каталонии побила все рекорды, сообщает "ТВ Центр".

Выборы разделят историю Каталонии на "до" и "после". Это уже сделал референдум, и теперь выборы подведут окончательную черту.

Выбор, без преувеличения, определивший судьбу региона и всей страны: продолжать ли курс на отделение или все-таки помириться с Мадридом. Накануне дня голосования большую часть из 135 кресел в парламенте социологи отдавали центристской партии "Граждане", чья компромиссная позиция - остаться в составе Испании, но продолжить разговор о большей автономии - за последние два месяца стала гораздо популярнее. А лидера "Граждан" Инес Арримадас местная пресса даже представляла как первую в истории Каталонии женщину во главе Женералитета.

Сторонники независимости в кресле главы правительства мечтали увидеть лидера "Левых Республиканцев" Ореола Жункераса. Сейчас он в мадридской тюрьме. И может остаться там еще на 30 лет. За организацию мятежа, которым испанское правительство считает октябрьский референдум об отделении Каталонии. В знак солидарности с Жункерасом и арестованными министрами каталонцы украшают дома желтыми лентами. А вот мнения о сбежавшем от неминуемого ареста в Брюссель Карлесе Пучдемоне в регионе, похоже, разделились. Некогда самый популярный политик Каталонии, накануне голосования он с трудом занял третью строчку этого рейтинга.

Пучдемон обещал вернуться в Каталонию в случае победы его партии. А пока, оставаясь в Брюсселе, придумал, как все-таки проголосовать на выборах. Бюллетень за беглого главу Женералитета опускает одна из его сторонниц.

Признают ли такое волеизъявление действительным, большой вопрос. Местный избирком обещал строго следить за всеми нарушениями. А результаты, чтобы потом не было претензий, пересчитать дважды. Впрочем, еще до окончательного подведения итогов понятно: безусловного лидера в этой гонке нет. И тем, кто набрал наибольшее число голосов, все равно придется создавать коалицию, чтобы сформировать каталонский парламент. А это, возможно, месяцы переговоров в уже и так политически парализованном регионе. Но даже потом, кажется, легче не станет. В Мадриде сообщают: эти внеочередные выборы обойдутся Каталонии в 25 миллионов евро. Серьезный удар по бюджету автономии.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское Бюро "ТВ Центра".