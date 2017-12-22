Более 80 человек эвакуированы из-за обрушения стены жилого дома в Юрьевце

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В городе Юрьевец Ивановской области рухнула стена жилого пятиэтажного дома. Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 80 человек. Среди возможных версий ЧП рассматриваются просадка фундамента и несанкционированные ремонтные работы.

В городе Юрьевец Ивановской области произошло обрушение стены жилого пятиэтажного дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Стена обрушилась с пятого по первый этаж. Погибших и пострадавших нет, из дома были эвакуированы 80 человек. Их разместили в общежитии колледжа.

Частично обрушившееся здание будет обследовано мобильным комплексом "Струна". Дом отключен от всех коммуникаций.

На данный момент специалисты устанавливают причины обрушения. Поданным источника ТАСС, среди возможных версий ЧП рассматриваются просадка фундамента и несанкционированные ремонтные работы. Со слов жильцов дома, накануне был слышен треск стены. Источник "Интерфакса" утверждает, что причиной обрушения стала ветхость конструкции.

Инцидент произошел в доме №33а по улице Пушкина. Кирпичный дом был построен в 1971 году. Всего в доме зарегистрировано 78 человек.