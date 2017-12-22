Тысячи жителей Алеппо вышли на уборку города

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В столице Казахстана проходит восьмой раунд переговоров по Сирии. Завершится он пленарным заседанием. Главные темы - согласование сроков и участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуация в зонах деэскалации, в частности, в районе Идлиб, где обстановка наиболее сложная. Между тем, в самой арабской республике налаживается мирная жизнь. Тысячи добровольцев вышли на уборку исторического центра Алеппо.

Это первый в истории послевоенного Алеппо субботник. Более трех тысяч студентов и школьников пришли помочь коммунальщикам, убрать мусор и очистить территорию вокруг главного символа города – древней цитадели, сообщает "ТВ Центр".

Студенты факультета международных отношений мыльным раствором отмывают баннер. Работа для будущих дипломатов не привычная. Но стараются все. "Нас приехало примерно 30 человек, помогаем очистить вот этот баннер, мы сами его устанавливали, здесь написано "мы верим в Алеппо", - рассказала студентка Нажля Мурад.

Три десятка человек очищают крепостной ров. Девушки укладывают мусор в мешки. Юноши – относят к машинам. За час набралось больше ста огромных пакетов. На соседней улице субботник провели накануне. Убрали площадь вокруг старинной церкви.

К вечеру, когда субботник закончился, на площадь вокруг цитадели высыпали тысячи горожан. Есть еще один торжественный повод. В Алеппо реконструировали старинные бани – хамам. Им 530 лет.

Всех гостей угощают традиционными кофе по-арабски и сладостями. Впереди - первое мирное рождество и новый год. Алеппо встретит праздники тоже под грохот. Но уже не рвущихся снарядов и мин, а барабанов, фейерверков и праздничных хлопушек.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.