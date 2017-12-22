Эксперт о трибунале по Югославии: все шито белыми нитками

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Чем запомнился Международный трибунал по Югославии? На какой правовой базе строилась его работа? Чем объяснить большое число смертей среди обвиняемых? И почему Гаагский суд, призванный вершить справедливость, лишь дискредитировал идею международных расследований? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила Елена Гуськова.