Эксперт о трибунале по Югославии: все шито белыми нитками
Теги: суд история События. 25-й час
Чем запомнился Международный трибунал по Югославии? На какой правовой базе строилась его работа? Чем объяснить большое число смертей среди обвиняемых? И почему Гаагский суд, призванный вершить справедливость, лишь дискредитировал идею международных расследований? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила Елена Гуськова.
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответила глава Центра по изучению балканского кризиса Института славяноведения Академии наук Елена Гуськова. Речь пошла о Международном трибунале по Югославии.
"Трибунал шит белыми нитками для тех, кто стремился к справедливости. А кто смотрел со стороны, думал, что во всем виноваты сербы", - рассказала Елена Гуськова.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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