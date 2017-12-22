На западе столицы в Москве-реке нашли тело женщины

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В Москве-реке на западе столицы обнаружили тело женщины. По данным источника в правоохранительных органах, об обнаружении трупа полиции сообщили очевидцы. Тело было извлечено у спасательной станции на улице Большая Филевская. Накануне утром очевидцы сообщили о прыжке женщины в реку с Крылатского моста.

В Москве-реке на западе столицы нашли тело женщины. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, об обнаружении тела в воде у дома 40, строение 1 по Большой Филевской улице полиции сообщили очевидцы.

"У спасательной станции по указанному адресу из Москвы-реки извлечено тело неизвестной женщины. Следователи устанавливают обстоятельства ее гибели", - рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили обнаружение тела. Накануне утром очевидцы увидели, как женщина прыгнула в реку с Крылатского моста.