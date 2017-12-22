Конгресс США не успел выделить деньги пострадавшим от стихии до Нового года

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Сенат Конгресса США на последнем перед каникулами заседании не стал рассматривать законопроект о выделении 81 миллиардов долларов штатам и районам, пострадавшим в этом году от ураганов и лесных пожаров. В следующий раз сенаторы соберутся только 3 января.

Сенат Конгресса США на последнем перед каникулами заседании не стал рассматривать законопроект о выделении материальной помощи регионам, пострадавшим в 2017 году от ураганов и лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Речь идет о сумме в 81 миллиард долларов. В следующий раз сенаторы соберутся уже только 3 января.

Законопроект об оказании помощи пострадавшим от стихийных бедствий был принят 22 декабря в Палате представителей преимущественно благодаря поддержке республиканцев. Демократы недовольны тем, что пострадавшие от урагана "Мария" в Пуэрто-Рико получат слишком мало помощи. Если бы Сенат поддержал инициативу, то общая сумма, выделенная в 2017 году из федерального бюджета на эти цели, составила бы 133 миллиардов долларов.

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