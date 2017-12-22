ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление"

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Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Преодоление". Кредитная организация занималась отмыванием денег, полученных преступным путем. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка были выявлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в отчетности.

Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Преодоление". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ЦБ, в ходе надзора за деятельностью банка "Преодоление" были выявлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отраженных в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в Центробанк.

Кредитная организация по величине активов занимала 436 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.