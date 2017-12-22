Джонсон исключил нормальное развитие отношений с Москвой и прилетел в Россию

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Россию на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Перед поездкой британский политик обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Европе и заявил, что отношения Лондона и Москвы не могут развиваться нормально.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Россию для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает "Интерфакс".

Arrived in Russia for important talks with FM Lavrov. We may have many differences, but also much to work together on inc Syria, Iran & North Korea. pic.twitter.com/1RC6wipCFU — Boris Johnson (@BorisJohnson) 21 декабря 2017 г.

"Прибыл в Россию для важных переговоров с Лавровым. Между нами может быть много разногласий, но мы должны продолжать вместе работать по Сирии, Ирану и Северной Корее", - написал министр в Twitter.

В преддверии поездки Джонсон заявил, что отношения Москвы и Лондона не могут развиваться нормальным образом, поскольку Россия предпринимает попытки дестабилизировать европейские страны.

"Наши отношения с Россией не могут развиваться как ни в чем не бывало, пока Россия продолжает совершать попытки дестабилизации европейских государств, включая Украину", - приводит его слова ТАСС.