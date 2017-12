Джонсон исключил нормальное развитие отношений с Москвой и прилетел в Россию

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Россию для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает "Интерфакс".

Arrived in Russia for important talks with FM Lavrov. We may have many differences, but also much to work together on inc Syria, Iran & North Korea. pic.twitter.com/1RC6wipCFU