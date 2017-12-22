09:23, 22 декабря 2017

Джонсон исключил нормальное развитие отношений с Москвой и прилетел в Россию

Теги:  Политика  международные отношения  мид  великобритания  лавров  россия

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Россию на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Перед поездкой британский политик обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Европе и заявил, что отношения Лондона и Москвы не могут развиваться нормально.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Россию для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает "Интерфакс".

"Прибыл в Россию для важных переговоров с Лавровым. Между нами может быть много разногласий, но мы должны продолжать вместе работать по Сирии, Ирану и Северной Корее", - написал министр в Twitter.

В преддверии поездки Джонсон заявил, что отношения Москвы и Лондона не могут развиваться нормальным образом, поскольку Россия предпринимает попытки дестабилизировать европейские страны.

"Наши отношения с Россией не могут развиваться как ни в чем не бывало, пока Россия продолжает совершать попытки дестабилизации европейских государств, включая Украину", - приводит его слова ТАСС.

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