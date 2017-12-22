Центробанк уточнил черный список банкиров

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Центробанк переформулировал условие включения в черный список банкиров. Кроме банкиров, в него будут включаться руководители страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других организаций кредитно-финансового рынка.

Черный список банкиров, куда ЦБ вносит неблагонадежных финансистов, на середину декабря 2017 года содержит 4818 лиц. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на Центробанк.

Как отмечает издание, с начала 2018 года "волчий билет" получат не только банкиры, но и все неблагонадежные финансисты. Они пожизненно не смогут работать в любой компании финансового сектора.

"Можно человека клеймить, только если есть конкретные факты, а не на основании одних подозрений. Разберитесь с ними и только потом включайте человека в черный список. Но человек должен блюсти деловую репутацию, в каком бы из сегментов рынка он ни работал", - рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.