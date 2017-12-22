Житель Подольска открыл стрельбу из окна квартиры: двое ранены

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В Подольске мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры. Пострадали два человека. На данный момент, мужчина задержан, им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. При обыске у него обнаружили пугач и пневматическую винтовку.

Подмосковная полиция задержала 23-летнего жителя Подольска, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на улице Народная. Молодой мужчина несколько раз выстрелил из неустановленного оружия и ранил двух человек. Во время обыска его квартиры, полицейские обнаружили пневматическую винтовку и пугач, не представляющий опасности для людей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Подозреваемый арестован.

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