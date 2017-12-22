У "групп смерти" в соцсетях в 10 раз сократилось число подписчиков

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Число подписчиков "групп смерти" в соцсетях сократилось в 10 раз - до 50 тысяч человек. В Роскомнадзоре отметили, что такие результаты были "достигнуты совместными усилиями органов власти, в том числе Роскомнадзора, администраций социальных сетей, общественных организаций, отдельных социально ответственных граждан".

Число подписчиков "групп смерти", призывающих детей и подростков к совершению самоубийства, сократилось в 10 раз за несколько месяцев. Теперь их количество составляет около 50 тысяч. Об этом пишет газета "Известия".

В начале осени специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста фиксировали не менее 500 тысяч участников "групп смерти" "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные машинного мониторинга российских социальных сетей.

В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что результаты по сокращению аудитории "групп смерти" были "достигнуты совместными усилиями органов власти, в том числе Роскомнадзора, администраций социальных сетей, общественных организаций, отдельных социально ответственных граждан".