Заблокированные в шахте на Кузбассе горняки спасены

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В Кемеровской области этой ночью завершилась спасательная операция на шахте "Есаульская". Трое горняков более 30 часов провели под завалами после обрушения породы. Через специальные скважины с ними постоянно поддерживали связь, передавали воду и теплые вещи. Спасенных уже осмотрели медики.

Добраться до заблокированных горняков удалось только к двум часам ночи. В общей сложности машинист Алексей Ильиных и проходчики Эдуард Булычев и Владислав Халиуллин провели под землей почти полтора суток. О том, как перекидывали лопаты, чтобы не замерзнуть внизу, вспоминают уже с улыбкой. Но там, на глубине 14 метров, было не до смеха, передает "ТВ Центр".

"Это совместная работа и горноспасателей, и органов власти, и органов управления объекта, и Ростехнадзора. И все были настроены на одно: с аварийного участка эвакуировать шахтёров, у нас всё получилось", - рассказал начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

Обрушение на шахте "Есаульская" в Кемеровской области произошло вечером в среду. В тот момент под землей находились 100 человек. 97 горняков сумели выбраться самостоятельно, трое остались заблокированы в вентиляционном штреке. От поверхности их отделяли 14 метров толщи породы, которые спасателям пришлось разобрать вручную с помощью отбойных молотков. Чтобы передать рабочим воду, продукты, теплые одеяла и светильники, сотрудники МЧС пробурили несколько скважин.

Родственники, для которых эти 34 часа показались вечностью, обнимают спасенных горняков, прячут слёзы. И вспоминают: летом на "Есаульской" уже фиксировали многочисленные нарушения, в том числе в том самом вентиляционном штреке, где случилась авария. Но разбираться в этом предстоит уже следователям. Добычу угля обещают возобновить в ближайшие часы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".